Emergenza Covid-19 Trentino, 13 nuovi decessi: il punto con la task force

I contagi sono 89, sono 47 nelle Rsa del Trentino. Si indaga sula morte sospetta di un trentino

Trento – Nelle ultime 24 ore si registrano in Trentino altri 13 nuovi decessi da infezione di coronavirus, mentre i nuovi contagi sono 89, 47 dei quali arrivano dai controlli sulle Rsa. I pazienti in terapia intensiva, invece, sono 69.

Sono stati 881 i tamponi effettuati, mentre sulle Rsa è stato deciso un percorso per prevenire il contagio: in due strutture, Pergine e Nomi, saranno ospitati gli anziani risultati positivi.

Le vittime sono di Arco 3, Brentonico, Canazei, Cavedine, Lavis, Nomi, Rovereto 2, San Giovanni di Fassa 2, Trento. I nuovi casi nei comuni: Arco 275 (+2), Ledro 138 (+1), Pergine 211 (+7), Trento 427 (+8).

Il comandante della Polizia locale di Trento, Lino Giacomoni ha parlato del concetto di prossimità: “Un concetto che va declinato nel tempo e nella distanza. In pochi minuti si deve essere in grado di tornare alla propria abitazione. “Coltivare l’orto non è una scusante accettata. Diverso il lavoro agricolo di prima o seconda categoria. Ma se si tratta di hobbistica, non è possibile”.

Le ciclabili non si possono aprire per il momento, ha precisato Fugatti: “Mi raccomando, trentini: Pasqua passatela a casa”.

La situazione in Valsugana

L’accordo sottoscritto nelle ultime ore tra Provincia e Comitato provinciale Croce rossa di Trento resterà in vigore fino al termine dell’emergenza Coronavirus. Lo ha comunicato la Croce rossa trentina.

“Abbiamo prontamente risposto alla richiesta avanzata dalla Provincia – dichiara il Presidente del Comitato provinciale di Trento della Croce Rossa Italiana, Alessandro Brunialti – in primo luogo perché fornire assistenza ai vulnerabili fa parte dei compiti istituzionali della CRI, ma anche nella consapevolezza che il nuovo centro polifunzionale di Levico è stato portato a termine anche col contributo economico della Provincia”.

“Ringrazio l’ingegner Raffaele De Col che in questo progetto ci ha voluto partner della Provincia e non semplici comodanti che mettono temporaneamente a disposizione una struttura utile alla comunità – conclude il Presidente provinciale della CRI – con l’apertura delle porte del centro adiacente a Villa Bessler si chiude un lungo periodo, caratterizzato da mille peripezie e mille ostacoli che hanno fatto ritardare di un decennio l’ultimazione del complesso, periodo in cui la Provincia è sempre stata al nostro fianco con un ruolo determinante per poter portare a conclusione il progetto e oggi possiamo dire con soddisfazione di essere pronti, al momento giusto, per poter offrire al Trentino tutta la potenzialità di questa nuova struttura”.

Sono in distribuzione ai corpi dei vigili del fuoco volontari le mascherine destinate ai cittadini residenti nel territorio comunale di Trento. I pacchi contenenti i dispositivi protettivi, preparati dagli addetti del cantiere comunale, vengono consegnati ai comandanti insieme alle liste dei nuclei famigliari elaborate e stampate dai tecnici del servizio sistemi informativi. I vigili del fuoco inizieranno la distribuzione ai cittadini tra oggi pomeriggio e domani, a cominciare da Baselga del Bondone (476 residenti), Cadine (1.725), Sopramonte (2.928), Vigolo Baselga (369), Montevaccino (508), Villamontagna (1.311), Gardolo (14.972) e Sardagna (1.104). Via via seguirà la distribuzione in tutti gli altri sobborgi cittadini.