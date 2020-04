Emergenza Covid-19, messa in streaming dalla chiesa di Mezzano

Posted on

Le prime verifiche confermano che si è trattato di un distacco di un piccolo pilastrino probabilmente dalla cima ma che il blocco si sarebbe disgregato in una nuvola di polvere. La Provincia ha fatto alzare in volo l’elicottero che ha portato in quota un geologo della Protezione Civile per un sopralluogo. Il sentiero per la Rosetta resta per […]