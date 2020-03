Posted on

Ha incontrato il presidente del Consiglio provinciale trentino, Bruno Dorigatti Trento – Aleida Guevara, figlia del ‘Che’, è in visita per la prima volta in Trentino per un progetto di cooperazione internazionale in ambito sanitario organizzato dalle associazioni Italia-Cuba e Filo Rosso che da anni svolgono progetti a Cuba con partner locali cofinanziati dalla Provincia e […]