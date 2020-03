Emergenza Coronavirus, ancora pesante il bilancio dei decessi, calano a 45 i contagi: videoconferenza Provincia Trento 31 marzo

Posted on

Primi incontri ufficiali con il nuovo Governo per il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che a Roma ha incontrato in mattinata il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro e nel pomeriggio il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia Roma – “Abbiamo fatto presente al ministro Boccia – ha detto Fugatti […]