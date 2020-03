EMERGENZA CORONAVIRUS, SABATO TRAGICO IN TRENTINO: 15 DECESSI E 239 NUOVI CASI

Sono 15 i deceduti in poche ore: due di questi in terapia intensiva all’Ospedale di Trento, 13 nelle Rsa del Trentino

Trento – Le persone decedute a causa del coronavirus salgono complessivamente a quota 28. Nelle ultime ore si sono registrati 15 morti, due di questi in terapia intensiva all’ospedale di Trento, mentre gli altri 13 nelle Case di riposo.

Il presidente Maurizio Fugatti ha sottolineato che “I numeri sono così alti oggi perché sono arrivati solo in queste ore gli esiti dei tamponi di persone scomparse alcuni giorni fa”. Il totale dei contagiati sale a 1306 persone.

I deceduti nelle Rsa

Secondo quanto ha confermato la Provincia, i deceduti sono: 3 nella Rsa di Bezzecca, 5 a Pergine, 1 a Villa Regina, 1 Rsa Eremo, 2 a Dro, 1 a Gardolo). L’età media dei deceduti è di 86 anni.

Non è invece imputabile a Covid19 la morte del ragazzo di 23 anni deceduto nei giorni scorsi. Era stato sottoposto a tampone nei giorni scorsi al Pronto soccorso di Arco con esisto negativo. Esito negativo anche per il secondo tampone, quello realizzato dopo il decesso.

Diocesi trentina in lutto

L’addio della Diocesi di Trento a soli 46 anni al cappuccino padre Giampietro, anima della mensa dei poveri. Vescovo Lauro: “testimone del Vangelo degli ultimi”. La comunità diocesana trentina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa a soli 46 anni di padre Giampietro Vignandel, vittima dell’epidemia di Coronavirus. L’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, ha manifestato personalmente la vicinanza della Chiesa locale ai frati cappuccini, in particolare del capoluogo, dove padre Giampietro coordinava l’attività della mensa dei poveri. “Voglio abbracciare fraternamente – sottolinea don Lauro – la famiglia cappuccina, in questi giorni così duramente provata e ora chiamata a piangere l’amato padre Giampietro. E’ una sofferenza che tocca tutta la nostra comunità diocesana, che in lui ha visto realizzarsi concretamente il Vangelo degli ultimi. Ora quel testimone passa a noi, chiamati a riempire il vuoto che lui ha lasciato. Se questa drammatica epidemia lo ha strappato prematuramente alla vita, non sarà mai in grado – aggiunge monsignor Tisi – di cancellarne l’esempio. Con la sua vita, sulle orme del Poverello d’Assisi, padre Giampietro ha tracciato un altro pezzo di quella strada che è via per l’eternità: la strada dell’amore e della gratuità”. Anche consacrate e consacrati si “uniscono – scrivono – alle lacrime e alle preghiere dei fratelli cappuccini per la perdita di un uomo di Dio fraterno e buono”.