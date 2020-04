Emergenza coronavirus, quattro decessi in poche ore a Belluno, ma si attenua pressione per ricoveri area non critica: videoconferenza Regione Veneto e Protezione civile

Mattarella ha contattato il presidente Zaia nelle scorse ore per fare il punto sulla situazione in Veneto

NordEst – Continuano le vittime da coronavirus anche nel bellunese. Tra martedì 31 marzo e la mattinata di mercoledì 1 aprile, il coronavirus ha provocato 4 decessi.

Si tratta di un paziente Covid positivo di 88 anni, ricoverato nell’Unità operativa di Medicina Covid Belluno (area bassa intensità ospedale di comunità); una donna di 81 anni, sempre ricoverata nell’area bassa intensità ospedale di comunità, Unità operativa Medicina Covid Belluno; un paziente Covid positivo di 65 anni, ricoverato nella UO Pneumologia Covid Belluno (area media intensità); una paziente Covid positiva di 82 anni, ricoverata in area Covid Feltre. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dei decessi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Di seguito il bollettino:

🔴 AGGIORNAMENTO CASI COVID1 aprile 2020Si precisa che i decessi del territorio sono diversi da quelli degli ospedali… Pubblicato da Adriano Rasi Caldogno – DG Ulss 1 Dolomiti su Mercoledì 1 aprile 2020

Zaia: “Non abbassiamo la guardia si prosegue fino al 13 aprile”

“Mi ha chiamato il Presidente Mattarella, abbiamo avuto una lunga telefonata”: lo fa sapere il Governatore del Veneto Luca Zaia. “Mi ha chiamato per sapere come andava – racconta – anche lui ha esternato la preoccupazione per questo flagello che ci sta colpendo”. “Mi ha chiamato verso le 21 – continua – e aveva letto i nostri dati, mi ha chiamato per avere ulteriori informazioni e sapere come andava”

❌❌❌ #CORONAVIRUS / SEGUITE LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI. ❌❌❌ Pubblicato da Luca Zaia su Mercoledì 1 aprile 2020

La conferenza stampa della Protezione civile