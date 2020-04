Emergenza Coronavirus, nuove assunzioni all’Istituto Oncologico Veneto. Videoconferenza Regione Veneto e Protezione civile 9 aprile

L’Istituto Oncologico Veneto dà il via a quattordici nuove assunzioni per far fronte

alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dall’emergenza sanitaria Covid19

NordEst – Ne dà notizia il direttore generale Giorgio Roberti, che nei giorni scorsi ha autorizzato l’aumento di personale attraverso specifiche delibere. Hanno preso servizio e altri prenderanno servizio nei prossimi giorni all’Irccs: due

medici specializzati in Anestesia, un medico specializzato in Medicina nucleare, un medico specializzato in Igiene e Medicina preventiva, dieci infermieri.

Le assunzioni sono legate ad alcune situazioni di criticità connesse ad assenze di personale in isolamento domiciliare fiduciario, alla necessità di “potenziare” alcuni servizi “dedicati” ai pazienti oncologici ed attivare posti letto aggiuntivi di terapia intensiva e seminitensiva.

«Nonostante l’epidemia in corso, l’attività del nostro istituto prosegue per garantire cura e assistenza ai nostri pazienti – dichiara il direttore generale, Giorgio Roberti -. Ogni giorno la sede di Padova garantisce 900 accessi, quella di Castelfranco accoglie altri 200 assistiti. L’arrivo di nuovo personale rappresenta

una boccata d’ossigeno per lo Iov, prossimamente porteremo a termine anche altre assunzioni, già programmate da tempo. Ringrazio i nostri medici, gli infermieri, gli oss, i tecnici e gli amministrativi che con professionalità e dedizione sono impegnati in questo delicato momento. Grazie alla collaborazione di tutti, compresi pazienti e familiari, stiamo rispondendo alla crisi». Lo sblocco delle assunzioni durante l’emergenza Coronavirus è possibile grazie al decreto legge del 9 marzo 2020, che prevede misure straordinarie.

La conferenza della Regione Veneto

❌❌❌ #CORONAVIRUS / SEGUITE LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI. ❌❌❌ Pubblicato da Luca Zaia su Giovedì 9 aprile 2020

Guarda la conferenza della Protezione civile nazionale