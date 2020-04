Emergenza Coronavirus in Trentino, 6 nuovi decessi e 95 contagi, dimessa la bambina del Primiero: controlli con elicottero Carabinieri, videoconferenza Provincia 4 aprile

Continua il periodo di emergenza, anche se iniziano ad arrivare i primi segnali positivi. Ricodati in conferenza stampa, anche i due recenti decessi a Canal San Bovo, riferiti agli ospedali bellunesi

Trento – Emergenza Coronavirus in Trentino, 6 nuovi decessi e 95 contagi, dimessa dall’ospedale di Belluno nelle scorse ore, la bambina 5 anni residente nel Primiero, positiva con la famiglia. In questi ultimi giorni sono stati effettuati tra i 700 e 800 tamponi in provincia.

I controlli sul territorio

Il Comandante provinciale dei Carabinieri Simone Salotti, ha illustrato l’attività dell’Arma sul territorio. Si segnalano in questi giorni, anche controlli con l’elicottero dei Carabinieri. Pesante sanzione nella giornat di venerdì per uno scialpinista a passo Rolle, sorpreso mentre faceva una escursione in quota.

Guarda la conferenza della task force