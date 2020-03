Emegenza Covid19, In Veneto oltre 4mila casi: ecco la nuova ordinanza, videoconferenza Regione Veneto 20 marzo

Il Veneto chiude i parchi, stop ai negozi di domenica, nuova ordinanza più restrittiva per contenimento virus

NordEst – Ecco che cosa prevede la nuova ordinanza della Regione Veneto:

ORDINANZA REGIONE VENETO 20 MARZO 2020 (pdf)

– Parchi e giardini pubblici sono chiusi alle persone.

– L’uso della bicicletta anche a pedalata assistita è consentito solo per andare a fare la spesa, in farmacia, in edicola.

– L’attività motoria e l’uscita col cane è consentita solo sotto casa e comunque non oltre i 200 metri da essa con obbligo di mostrare il proprio documento.

– Autogrill funzionanti solo dalle 6 alle 18 tutti i giorni

– Vietata di domenica la vendita di alimentari negli esercizi autorizzati grandi e piccoli.

– L’accesso a qualsiasi esercizio aperto al pubblico è consentito a un solo componente del nucleo famigliare (salvo motivi di assistenza).

– Il mancato rispetto degli obblighi di questa ordinanza è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale con pene fino a 3 mesi di reclusione e l’ammenda da 206 euro.

La vicinanza della Cina

“La Cina ha raggiunto il record di zero casi a livello di contagio interno, vuol dire che il virus si può combattere e sconfiggere”. Lo hanno detto i medici di una delegazione cinese in visita in questi giorni negli ospedali di Padova. “Abbiamo portato non solo materiali sanitari ma anche fiducia ai colleghi italiani” hanno affermato.

“In questi giorni – hanno aggiunto – abbiamo interagito col personale sanitario, vedendo le misure di prevenzione e di controllo: abbiamo fiducia che Padova uscirà da questa situazione molto presto perché qui si sta facendo un ottimo lavoro”.

"Abbiamo portato non solo materiali sanitari ma anche fiducia ai colleghi italiani" hanno affermato i membri del team cinese di esperti in #COVID19 arrivato a Padova. https://t.co/o2ZgYvR9ko — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) March 19, 2020

“I colleghi italiani – ha concluso la delegazione – potranno adottare i nostri protocolli, adattandoli alla situazione locale per sconfiggere il virus al più presto”. Tra i suggerimenti, quello dei test ad ampio raggio: “come dice l’Oms bisogna fare tamponi, tamponi e tamponi. Avevamo qualche lacuna sui tamponi, poi ne abbiamo fatti tantissimi, più di 100 mila al giorno, superiori sia ai casi di contagio che ai casi sospetti”.

"Le nostre analisi mostrano in modo chiaro che il coronavirus SARS-CoV-2 non è stato creato in laboratorio nè il frutto della manipolazione di un altro virus" si legge nell'ultimo studio di @NatureMedicine. Leggi l'articolo completo ⬇ https://t.co/oGumoda80A — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) March 20, 2020

La conferenza stampa della Regione Veneto

