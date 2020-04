Elisoccorso a Tonadico sabato mattina per intervento sanitario in casa (VIDEO)

Poco prima di mezzogiorno, l’elicottero è intervenuto a Primiero. In periodo di emergenza Covid tutte le operazioni si svolgono nella massima sicurezza per gli operatori in azione: dai sanitari in tuta ai Vigili del fuoco con dpi

Primiero (Trento) – L’equipe medica di Trentino emergenza, sabato mattina è arrivata in volo da Trento, per prestare i primi soccorsi ad una persona che ha accusato un malore in casa a Tonadico.

È accaduto verso le 11.40. Mobilitati i sanitari del posto con l’ambulanza e i vigili del fuoco. Le immagini di Stefano Taufer – girate a distanza e con mascherina – documentano come avviene un intervento in questo periodo di emergenza coronavirus e ci confermano perchè sia giusto restare a casa, evitando inutili spostamenti o sport pericolosi.



Anche una banale caduta o un trauma durante una escursione (non consentita in questo momento) diventano per la macchina dei soccorsi un problema da gestire, con un possibile rischio di contagio.

Proprio per questo abbiamo deciso di proporvi le immagini dei soccorsi per un malore in casa a Primiero – nel rispetto della privacy del soggetto coinvolto – ma soprattutto per farvi capire quanto sia diventato complicato operare.

#AiutiamoChiCiAiuta