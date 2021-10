Elisoccorso trentino, torna operativo I-NOST dopo il distacco del portellone

Dopo le riparazioni e le verifiche previste, è tornato in servizio venerdì in tarda mattinata l’elicottero sanitario del Nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco che nei giorni scorsi aveva subito il distacco del portellone laterale destro durante un intervento

Mattarello (Trento) – Venerdì mattina, dopo che il materiale necessario per l’attività sanitaria è stato caricato a bordo, l’elicottero, con l’equipaggio, è tornato a disposizione.

L’AW 139 si alternerà quindi nei vari interventi sanitari e di soccorso con l’altro apparecchio, un Dauphin, che ha continuato a garantire il servizio 24 ore su 24 durante il periodo di riparazione dell’AW 139.

In questi giorni presso il Nucleo era stata inoltre dislocata un’ambulanza per poter disporre di un secondo equipaggio sanitario per l’eventuale impiego da terra.

Per quanto riguarda la flotta per i servizi di soccorso e sanitari, un altro Aw 139 è attualmente in manutenzione programmata a Torino e rientrerà nella piena operatività nei prossimi giorni. Per il lavoro aereo è invece operativo un elicottero Ecureuil.