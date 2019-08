Elisoccorso trentino, nuovo stop per un velivolo a Ziano di Fiemme: manutenzione in corso

Print This Post

L’elicottero è atterrato a Ziano di Fiemme per l’indicazione di un sensore di perdita di pressione dell’olio

Ziano di Fiemme (Trento) – Il mezzo dell’Elisoccorso trentino stava trasportando all’ospedale di Cavalese una persona colpita da shock anafilattico; il paziente è stato subito trasferito all’ospedale di valle con un’ambulanza.

Quanto al mezzo, si tratta dell’Agusta AW139 I-NOST che l’Amministrazione sta noleggiando, non è lo stesso elicottero che alcuni giorni fa a Palù di Giovo ha effettuato un atterraggio di emergenza per un lieve inconveniente.

A causare l’atterraggio è stata l’indicazione di un sensore di perdita di pressione dell’olio: i piloti hanno immediatamente deciso di atterrare per dar corso a tutte le procedure di verifica e controllo, a riprova dell’elevata attenzione riservata alla sicurezza del trasporto aereo. L’Agusta sarà portato in serata all’aeroporto di Mattarello per l’intervento di manutenzione.

In breve