Elisoccorso trentino nel bellunese in piena notte, per alpinisti incrodati

Intervento dopo le 20.30 di giovedì sera nell’area del monte Civetta a quasi 3.000 metri

In aggiornamento

NordEst – Intervento di soccorso in quota, in piena notte, per l’elicottero trentino nel bellunese, nell’area del monte Civetta, per prestare soccorso a 7 giovani alpinisti (alcuni incolumi, secondo le informazioni di Trentino emergenza), ma alcuni a rischio ipotermia. Forse sono stati colti all’improvviso dal forte temporale che ha interessato alcune aree delle Dolomiti. L’emergenza è scattata poco dopo le 20.30 con il supporto del soccorso alpino di zona.