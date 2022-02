Elisoccorso trentino e bellunese in azione per tre volte domenica a Primiero: giornata di grande lavoro per il 118

Tre interventi domenica, in poche ore, per l’elisoccorso trentino e bellunese a Primiero San Martino

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Primo intervento domenica in mattinata con l’elicottero di Trento a Tonadico per un tragico malore in casa. Supporto in zona dei vigili del fuoco di Primiero, come documentano le immagini.

In tarda mattinata Suem di Belluno in azione in zona Dagnoli (nei pressi di Petina) sempre a Primiero, per un secondo malore – in questo caso meno grave – di un turista, trasferito all’ospedale di Belluno.

Terzo intervento dell’eliambulanza da Trento, domenica verso le 13, sulle piste dell’Alpe Tognola per un sanitario non grave. Grande lavoro per tutta la giornata in Trentino, per i sanitari del 118 intervenuti dalla val di Fiemme, alla val Rendena, con vari incidenti sulle piste da sci.