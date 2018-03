Elisoccorso a Transacqua e su Cima Bocche: molti interventi sulle piste in tutto il Trentino

Connect on Linked in

Giornata di gran lavoro quella di venerdì per l’elicottero di Trentino Emergenza

Trento – L’elicottero è intervenuto venerdì poco dopo le 12 per un intervento sanitario, in codice giallo, fortunatamente non grave, in zona Transacqua. I Vigili del fuoco di Primiero hanno trasferito sul posto l’equipe medica per prestare i primi soccorsi.

Poco dopo è scattata un’emergenza anche a Cima Bocche sul versante di passo Rolle, per un escursionista ferito ad una gamba e trasferito a Cavalese.

Secondo le informazioni fornite dalla Centrale di Trentino Emergenza 118 – durante la giornata di venerdì sono stati soccorsi con ambulanza, in due diversi interventi non gravi, alle 12.40 e alle 15.30, una bambina di 6 anni e un bimbo di 8 anni, trasferiti a Feltre.

Da segnalare inoltre, i molti interventi di soccorso sulle piste da sci di tutto il Trentino.

L’elisoccorso in decollo da Transacqua (Primiero)