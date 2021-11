Elisoccorso TNDD a Primiero per un sanitario (VIDEO)

Salutato nei giorni scorsi dal Nucleo dopo tanti interventi il velivolo a noleggio I-NOST, in attesa dell’entrata in servizio del nuovo elicottero e poi delle nuove eliambulanze, sabato a Primiero è arrivato I-TNDD

Primiero (Trento) – Soccorso sanitario in tarda mattinata per un paziente che è stato trasferito in ambulanza alla piazzola di Transacqua. Successivamente è stato preso in carico dall’equipe sanitaria giunta da Trento.

Vi proponiamo di seguito le immagini – nel pieno rispetto della privacy – dei soccorsi a Primiero, per documentare l’importante lavoro di squadra dei sanitari e del nucleo elicotteri, in collaborazione con i vigili del fuoco volontari di Primiero.

Guarda le immagini dei soccorsi

Video di Stefano Taufer