Doppio intervento dell’elisoccorso lunedì a Primiero: prima al Rosetta e in serata a Transacqua

Intervento dell’elicottero lunedì pomeriggio nei pressi della funivia Rosetta per un escursionista ferito. In serata a Transacqua

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Doppio intervento per l’elicottero, nella giornata di lunedì a Primiero. Dopo i soccorsi nel pomeriggio sulla Rosetta (in basso), lunedì sera l’eliambulanza è arrivata a Transacqua per un sanitario.

Soccorso un uomo di 65 anni de posto – secondo le informazioni della Centrale 118 – caduto nel pomeriggio da un’altezza superiore ai tre metri.

In serata l’aggravarsi della situazione con l’intervento dell’autosanitaria, dell’ambulanza e dell’elicottero con il supporto dei Vigili del fuoco di Primiero. E’ stato trasferito al Santa Chiara di Trento.

Escursionista non grave sulle Pale

Elicottero sulle Pale di San Martino lunedì pomeriggio prima delle 17. Il Soccorso alpino di zona è intervenuto per prestare soccorso ad un escursionista in difficoltà in quota, nei pressi della funivia Rosetta.

Da Mattarello si è alzato quindi l’elisoccorso con l’equipe medica, intervenendo in zona a supporto degli addetti del soccorso alpino.