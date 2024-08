Elisoccorso sulle Pale per una caduta in parete. Lunga serie di interventi locali in questi giorni estivi

Eliambulanza mobilitata sulle Pale, martedì verso le 11

Primiero (Trento) – Lunga serie di interventi per l’elisoccorso e i sanitari del 118 di Primiero San Martino in questi giorni estivi. Martedì mattina verso le 11 l’elicottero è intervenuto sulle Pale di San Martino, per la caduta da una parete rocciosa di un 29enne.

Molti inteventi sanitari

Poco prima, verso le 10 di martedì, l’elicottero è arrivato in piazzola a Transacqua per la centralizzazione di un paziente, proveniente dal Vanoi in ambulanza. Sempre in mattinata, un incidente stradale si è verificato anche a Transacqua, con trasferimento di un ferito a Feltre in ambulanza, secondo quanto comunica la Centrale di Trentino Emergenza.

Elicottero mobilitato anche a San Martino di Castrozza, lunedì pomeriggio, per un malore che ha interessato un anziano, fortunatamente non grave. Sempre ai piedi delle Pale, l’elisoccorso era atterrato sabato per un sanitario non grave nel bike park Tognola. Molti altri interventi, stanno impegnando in queste ore le ambulanze di zona, con piccoli incidenti, malori e numerosi trasporti sanitari all’ospedale di Feltre.