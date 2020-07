Elisoccorso sulle Pale di San Martino: intervento sulla via Spigolo del Velo alla Cima della Madonna (VIDEO)

Recuperato sabato mattina, uno scalatore veneto di 25 anni, al sesto tiro della via Spigolo del Velo alla Cima della Madonna

Primiero (Trento) – L’uomo, a causa di un problema alla spalla, è precipitato per alcuni metri. Impossibilitato a proseguire autonomamente, l’infortunato e il suo compagno di cordata hanno chiamato i soccorsiverso le 11.15.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha imbarcato a bordo la Guardia attiva di turno a Fiere di Primiero.Una volta in quota la cordata in difficoltà è stata individuata.

Il tecnico di elisoccorso è stato verricellato sull’infortunato mentre il secondo soccorritore è stato verricellato sul compagno.Lo scalatore ferito è stato quindi stabilizzato e recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello, così come il suo compagno, per il trasferimento all’ospedale di Feltre.