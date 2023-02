Elisoccorso sul Carega: scialpinista scivola sul ghiaccio, trasferito al Santa Chiara

Uno scialpinista 65enne di Nogaredo è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i politraumi riportati dopo essere scivolato lungo un tratto ghiacciato del Valon dei Cavai, sul versante settentrionale del gruppo del Carega

Trento – Lo scialpinista si trovava a una quota di circa 1.600 m.s.l.m.. insieme ad un altro compagno di escursione; entrambi sono scivolati sul ghiaccio lungo il canale per circa 150 metri ma solo uno dei due si è infortunato, senza più riuscire a rientrare in autonomia. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco prima delle 12 da alcune persone che hanno assistito all’incidente e, successivamente, anche dal compagno illeso dell’infortunato.

La Centrale di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione Vallagarina si sono portati in piazzola. L’elicottero è volato in quota ed ha sbarcato sul posto con il verricello il Tecnico di elisoccorso con l’equipe sanitaria.

Per agevolare la stabilizzazione dell’infortunato su tavola spinale si procedeva preparando una piazzola nella neve, e poi successivamente, al recupero dell’equipe medica, dell’infortunato e del Tecnico di elisoccorso tramite verricello. L’infortunato, sempre cosciente, è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre il compagno, illeso, è sceso a valle in autonomia. Gli operatori della Stazione Vallagarina gli sono andati incontro, in via precauzionale.