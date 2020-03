Elisoccorso Suem Belluno a Primiero tra gli schianti della tempesta Vaia, sul monte Bedolè

Posted on

L’appello degli albergatori: “Fermare flusso turisti giornalieri” Venezia – “Ribadiamo quanto detto in commissione in Comune: bisogna prima di tutto separare i flussi in entrata concedendo a chi vive, lavora e pernotta nelle strutture ricettive di Venezia di accedere liberamente alla città. Va fermato il flusso dei turisti giornalieri. Dobbiamo, come più volte ribadito, intercettare […]