Elisoccorso Suem Belluno a Primiero tra gli schianti della tempesta Vaia, sul monte Bedolè

Posted on

La reltà primierotta ha ottenuto il riconoscimento ‘Big See Architecture 2019’ per la realizzazione di una piattaforma coperta in legno ad Armenis in Romania Lubiana (Slovenia) – L’associazione Camposaz, attiva dal 2013 nell’organizzazione di workshop di autocostruzione in scala 1:1, ha ricevuto a Lubiana, il 17 aprile scorso, un importante riconoscimento internazionale. Si tratta del […]