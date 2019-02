Elisoccorso a San Martino di Castrozza, frontale non grave tra auto a Mezzano

Connect on Linked in

Domenica impegnativa per i sanitari del 118

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Eliambulanza mobilitata sulle piste di San Martino di Castrozza domenica pomeriggio verso le 16, per una ragazza di 19 anni caduta sulle piste.

Dopo i primi soccorsi è stata trasferita con una patologia traumatica, in codice giallo, al Santa Chiara di Trento. Altri incidenti meno gravi si sono registrati in zona durante la giornata.

Frontale a Mezzano

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, poco prima delle 16 di domenica, incidente tra due auto a Mezzano, nei pressi del campo sportivo. Intervento dei sanitari del 118 con due ambulanze e una automedica per i primi soccorsi.

Secondo le informazioni fornite dalla Centrale di Trentino Emergenza sono rimasti feriti in modo non grave, tutti in codice giallo: due giovani trentenni (34 e 33 anni), un 59enne e un giovane di 16 anni, trasferiti al pronto soccorso del Santa Maria del Prato di Feltre per le cure del caso.

In breve

Itas premia i Vigili del fuoco trentini

Cavalese, Malè, Pergine e Primiero sono tra i primi Gruppi che hanno ricevuto il contributo da parte della Compagnia e dei sui agenti dopo l’emergenza maltempo di fine ottobre 2018