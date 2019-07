Connect on Linked in

Secondo le informazioni fornite dalla Centrale 118 Trentino Emergenza, è stata soccorsa una persona di 43 anni, coinvolta in un incidente in bici a Tonadico

Notizia in Aggiornamento

Primiero (Trento) – Elisoccorso in azione nella piazzola a Transacqua, venerdì pomeriggio per soccorrere una persona di 43 anni, rimasta coinvolta in un incidente in bici in zona Tonadico.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza con i sanitari del 118 per le prime cure e successivamente l’equipe medica.