Elisoccorso, doppio intervento venerdì a Primiero: nel pomeriggio per incidente in bici, in serata per sanitario a Mezzano

Secondo le informazioni fornite dalla Centrale 118 Trentino Emergenza, nel pomeriggio è stato soccorso un ciclista di 43 anni, coinvolto in un incidente in bici a Tonadico. In serata sanitario a Mezzano alle 22.30

Primiero (Trento) – Giornata di grande lavoro, venerdì per l’elisoccorso trentino. In azione nella piazzola a Transacqua, venerdì pomeriggio, per soccorrere un ciclista di 43 anni, rimasto coinvolto in un incidente in bici, in zona Tonadico. Sul posto è intervenuta l’ambulanza con i sanitari del 118 per le prime cure e successivamente l’equipe medica.

L’intervento in notturna

In serata – verso le 22.30 – nuovo intervento dell’elicottero per un sanitario a Mezzano. L’elicottero non è potuto atterrare nel campo sportivo del paese per la presenza di troppi gazebo, tendoni e strutture mobili, ha quindi scelto la piazzola di Transacqua, come documentano le immagini.