Elisoccorso a Primiero venerdì mattina, per intervento sanitario

Intervento dell’elicottero nonostante il maltempo di queste ore

Primiero (Trento) – Elisoccorso in azione venerdì mattina prima delle 9 nella piazzola di Transacqua, per un intervento sanitario. L’eliambulanza è arrivata in valle nonostante le condizioni meteo non favorevoli di queste ore.

Il velivolo è atterrato in piazzola a Transacqua, dove ha sbarcato l’equipe medica, per i primi soccorsi ad un paziente preso in cura dal 118 di zona. Sul posto – a supporto dei sanitari – hanno operato anche gli uomini dei Vigili del fuoco di Primiero.