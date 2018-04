Elisoccorso a Primiero sabato mattina per intervento sanitario, nei giorni scorsi era arrivato nel Vanoi con l’ostetrica a bordo

Connect on Linked in

Secondo intervento dell’elisoccorso in pochi giorni nel Primiero Vanoi. Nei giorni scorsi, il 25 aprile era intervenuto anche nel Vanoi con l’ostetrica a bordo. Una vera novità in tutta Italia, per la quale da tempo il Trentino si distingue

Primiero/Vanoi (Trento) – Elisoccorso a Primiero sabato mattina, con atterraggio alla piazzola di Transacqua per un intervento sanitario che ha riguardato un anziano della zona.

Con il suporto dei sanitari del 118 e dei Vigili del fuoco di Primiero, il velivolo con a bordo l’equipe sanitaria, ha sbarcato il medico per prestare i primi soccorsi, prima del trasferimento del paziente, all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Mercoledì scorso, 25 aprile l’elicottero era atterrato anche a Lausen, nel Vanoi con l’ostetrica a bordo, per assistere una giovane in dolce attesa, trasferita poi al Santa Chiara. Una vera novità per la sanità nazionale, per la quale da qualche tempo il Trentino si distingue, arrivando direttamente in casa della donna che deve partorire. Nelle scorse settimane era successo anche ad Arco.

Sulle ultime emergenze però, ma soprattutto sulle recenti chiusure dei punti nascite nelle valli, in Trentino il dibattito è ancora aperto con molti distinguo sulla stampa locale.

Guarda le immagini dei due interventi dell’elisoccorso

di Stefano Taufer