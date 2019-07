Print This Post

Elicottero mobilitato nel pomeriggio di lunedì per due emergenze

Primiero (Trento) – Dopo gli interventi sanitari nel weekend in valle, l’eliambulanza è tornata lunedì pomeriggio. Prima a Sagron Mis per un malore e successivamente sulle Pale in zona Pradidali.

Sul sentiero 709 è stata soccorsa una persona per un trauma non grave. E’ stata successivamente trasferita all’ospedale di Cavalese in codice giallo.