Elisoccorso a Primiero, doppio intervento sanitario in breve tempo

L’elicottero è atterrato giovedì mattina a Primiero per due interventi sanitari

Primiero (Trento) – L’elicottero è intervenuto giovedì mattina a Primiero per due emergenze sanitarie nel giro di poco tempo.

Il primo intervento a Transacqua per un anziano, trasferito in piazzola a Transacqua in ambulanza e subito dopo caricato sull’elicottero. Il secondo intervento, pochi minuti dopo, con lo stesso velivolo – rientrato in piazzola a Primiero – per una seconda emergenza locale, che ha riguardato una seconda paziente con problemi cardiaci.

L’elicottero è rientrato così a Trento, all’ospedale Santa Chiara con due pazienti a bordo. Come di consueto, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con il prezioso supporto in piazzola dei Vigili del fuoco di Primiero.