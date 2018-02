Elisoccorso in piena notte a San Martino di Castrozza per un tragico malore

Connect on Linked in

Poco dopo le due di notte di mercoledì, intervento dell’elicottero a San Martino di Castrozza per un tragico malore che ha interessato un turista straniero

San Martino di Castrozza (Trento) – Intervento dell’elicottero in codice rosso, dopo le 2 di notte di mercoledì a San Martino di Castrozza. La chiamata di emergenza è partita da un hotel della località turistica ai piedi delle Pale.

In piena notte è scattata quindi la chiamata ai sanitari del 118 – per un arresto cardiaco – che ha fatto subito allertare anche l’equipe medica di Trento. L’elicottero si è così alzato in volo da Mattarello, arrivando con il medico in tempi rapidissimi in zona.

Purtroppo però, per l’uomo di 49 anni, di origini slovene, non c’è stato nulla da fare. L’elicottero è così rientrato a Mattarello con l’equipe medica a bordo.