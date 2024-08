Elisoccorso nuovamente a San Martino di Castrozza per un giovane ciclista ferito

L’intervento, sabato in tarda mattinata nella zona del bike park Tognola

San Martino di Castrozza (Trento) – Eliambulanza nuovamente a San Martino di Castrozza, sabato mattina verso le 10.30, per un ciclista 14enne rimasto ferito nel bike park dell’Alpe Tognola. Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’elicottero atterrato nella zona della partenza impianti, per le prime cure. Successivamente il ragazzo, è stato trasferito in codice giallo al Santa Chiara di Trento con diversi traumi non gravi.