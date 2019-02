Elisoccorso nella notte a Primiero

Print This Post

Incidente d’auto poco dopo le tre

Primiero (Trento) – Elisoccorso trentino mobilitato verso le 3.30 di domenica per un incidente d’auto avvenuto nel Primiero.

Per cause in corso di accertamento, sono rimasti feriti due giovani di 22 e 21 anni.

Secondo le informazioni fornite dalla Centrale del 118, in seguito all’incidente avvenuto verso le 3 a Imèr, uno dei giovani coinvolti è stato trasferito al Santa Chiara di Trento in elicottero, mentre l’altro è stato trasportato in ambulanza a Feltre.

L’elicottero è atterrato nella piazzola di Transacqua.