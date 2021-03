Elisoccorso nella notte a Primiero per sanitario urgente a Imèr

Posted on

Un anno fa in Trentino il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, annunciava al Trentino che il Covid 19 era anche tra noi. Una donna, anziana, si era presentata al pronto soccorso, con sintomi di polmonite. Fu il primo ricovero. Era stata in pellegrinaggio, in pullman, assieme ad altre 43 persone. Un anno dopo in Trentino […]