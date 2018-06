Elisoccorso nel Vanoi per un boscaiolo ferito al volto

Print This Post

Intervento dell’elicottero giovedì mattina a Canal San Bovo, nei boschi in zona ‘Giaroni’, per un boscaiolo ferito

Canal San Bovo (Trento) – Ambulanza del 118, Vigili del fuoco della zona ed elicottero in azione giovedì mattina poco dopo le 9 a Canal San Bovo in zona ‘Giaroni’, poco distante dall’abitato di Ronco per un boscaiolo ferito.

Per cause in corso di accertamento, un uomo che stava tagliando delle piante nei boschi della zona, è rimasto ferito al volto, pare da un cordino che stava utilizzando.

Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 e di seguito dell’elicottero a supporto. Secondo le informazioni della Centrale 118 l’uomo è stato trasferito in ospedale per le cure del caso, ma non sarebbe grave.