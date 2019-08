Elisoccorso nel Vanoi per soccorso sanitario: nonostante il maltempo, atterra nei pressi della strada

Connect on Linked in

Il temporale di giovedì pomeriggio non ferma l’eliambulanza che atterra nei pressi della strada. Ecco il video dei soccorsi

Canal San Bovo (Trento) – Sanitari del 118 in ambulanza, elicottero di Trentino Emergenza e Vigili del fuoco volontari del Vanoi in azione giovedì pomeriggio nei pressi di Ronco.

L’emergenza è scattata nel pomeriggio, per un grave malore in una abitazione nella zona di Ronco. Sul posto si sono diretti i sanitari con l’ambulanza e subito dopo è stato richiesto l’intervento dell’elicottero, decollato da Mattarello.

Nonostante il maltempo – come documentano le immagini – dopo alcune rotazioni nel fondovalle, il velivolo con l’equipe medica è atterrato in un’area di sosta nei pressi della strada del Brocon, dove ha caricato la persona colpita da malore – trasferita in ambulanza – e successivamente si è diretto verso l’ospedale Santa Chiara di Trento, in meno di 15 minuti.

I soccorsi nel Vanoi