Posted on

BELLUNO/E’ morto dopo lo schianto in slitta – Troppo gravi le ferite per Davide dopo l’inidente con la slitta a Lentiai. Per lui, è stata dichiarata mercoledì la morte cerebrale. I genitori avrebbero già dato l’assenso anche all’espianto degli organi. Il ragazzo era finito contro un ostacolo mentre scendeva da un pendio con una slitta […]