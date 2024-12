Alle prime ore di martedì l’elicottero è intervenuto a Zortea, atterrando nei prati vicini al paese

Canal San Bovo (Trento) – Sanitari e vigili del fuoco mobilitati in piena notte per un malore in casa. L’elicottero è arrivato da Trento con l’equipe medica, poco dopo le 2 di martedì ed è atterrato con il supporto dei volontari locali, nei prati vicini al paese di Zortea. Subito dopo le prime cure al paziente, il trasferimento al Santa Chiara di Trento.