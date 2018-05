Elisoccorso nel Vanoi, incidente motociclistico sabato pomeriggio a Ronco Costa

Connect on Linked in

Intervento dell’elicottero sabato pomeriggio a Canal San Bovo

Canal San Bovo (Trento) – Incidente motociclistico sabato pomeriggio nella zona di Ronco Costa, nel comune di Canal San Bovo. Per cause da accertare, in un incidente motociclistico sono rimasti coinvolti due centauri.

Secondo le informazioni fornite da Trentino Emergenza, si tratta di due giovani di 20 e 21 anni. Il ragazzo di 20 anni è stato trasferito in ambulanza al Santa Maria del Prato di Feltre con ferite non gravi, mentre l’altro giovane 21enne, in condizioni più serie, è stato centralizzato al Santa Chiara di Trento in codice rosso.