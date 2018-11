Elisoccorso nel Primiero Vanoi, tre interventi sanitari in poche ore

Connect on Linked in

Nel Vanoi lunedì nel tardo pomeriggio e martedì mattina due volte a Primiero

Primiero Vanoi (Trento) – Tre interventi sanitari in poche ore per l’elisoccorso trentino nelle valli di Primiero e Vanoi.

Lunedì pomeriggio l’elicottero ha sbarcato l’equipe medica a Lausén per un intervento sanitario. Mentre martedì mattina verso le 5.30 – con condizioni meteo non del tutto favorevoli – il velivolo di Trentino Emergenza, è atterrato alla piazzola di Transacqua nel Primiero in supporto ai sanitari intervenuti con l’ambulanza a San Martino di Castrozza. Altro intervento sanitario per l’elisoccorso, sempre martedì verso le 12 per una giovane a Primiero.

Verso le 11 del mattino di martedì, l’ambulanza è intervenuta invece in codice giallo nel comune di Primiero San Martino di Castrozza per prestare i primi soccorsi ad un ragazzino di 14 anni. La centrale di Trentino Emergenza informa che il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso di Feltre, in condizioni non gravi, con una patologia traumatica.