Primiero, Elisoccorso mobilitato tre volte nella giornata di venerdì (VIDEO)

Dopo l’intervento sanitario di mercoledì 1 settembre sul sentiero 703 nei pressi del rifugio Rosetta, venerdì 3 settembre è stata una giornata di grande lavoro per i sanitari del 118

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Poco dopo le 5 del mattino di venerdì, l’elicottero ha effettuato il primo intervento sanitario della giornata, atterrando nel campo sportivo di Imèr con il supporto dei vigili dle fuoco, per un primario nella zona di Mezzano.

L’equipe medica è stata quindi trasferita dal paziente, per prestare le cure del caso alla persona colta da malore. Nel video l’arrivo dell’elicottero a Imèr, alle prime ore del giorno (vvf Imèr/Stefano e Nicoletto Taufer).

Dopo le 8 di venerdì mattina, l’elisoccorso è tornato nuovamente in zona Primiero, per prestare soccorso ad una persona con un trauma alla caviglia, in quota, al rifugio Pradidali. Dopo le prime cure, la persona è stata trasferita in ospedale, per l’assistenza del caso.

Verso le 14 il terzo intervento sanitario del giorno in zona malga Pala, a San Martino di Castrozza. L’equipe medica con i sanitari è giunta in volo da Trento per soccorrere una persona colta da grave malore, non lontano dal rifugio Colverde, ai piedi delle Pale.