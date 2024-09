Elisoccorso in Val Venegia sabato mattina per un tragico malore al “Pian dei Casoni”

Mobilitati sanitari, Finanza di Rolle e Vigili del fuoco

In aggiornamento

Primiero (Trento) – L’emergenza è scattata sabato mattina verso le 9 in zona ‘Pian dei Casoni’ in val Venegia, per un turista che ha accusato un grave malore mentre stava camminando. Immediata la chiamata di emergenza da parte dei presenti in zona.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso decollato da Trento, con l’equipe sanitaria. In zona sono intervenuti anche gli uomini della Guardia di finanza di passo Rolle con il defibrillatore, i sanitari e i vigili del fuoco da San Martino di Castrozza.