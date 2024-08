Primiero, elisoccorso in Val Canali: bici contro un furgone, ferito gravemente un 49enne

Posted on

Le notizie belle che riscaldano il cuore in Trentino: una bimba e un bimbo battono tutti sui tempi Trento – Due nascite in tempi da record nella giornata di martedì in Trentino. Più veloci dell’elicottero, i piccoli che hanno deciso di nascere prima dell’arrivo in ospedale. E’ successo a due diverse coppie, che durante […]