Elisoccorso in Val Canali giovedì mattina per un infortunio sul lavoro nel bosco

Primiero (Trento) – Elisoccorso, vigili del fuoco e socorso alpino in azione in Val Canali, giovedì mattina verso le 11, per un giovane che ha riportato traumi ad un arto inferiore, mentre stava lavorando in un cantiere boschivo.

Sul posto si sono recati i sanitari del 118 con il supporto dell’elicottero, per il recupero dell’infortunato. Fortunatamente il giovane non ha riportato ferite gravi. E’ stato quindi trasferito in ospedale per le cure del caso.

Seconda emergenza in poche ore a Primiero. L’elicottero era intervenuto anche mercoledì sera per un’emergenza sanitaria, come documentano le immagini di Stefano Taufer.