Elisoccorso in Val Canali domenica pomeriggio per un codice giallo: 80enne trasferito al Santa Chiara (VIDEO)

Trento – Sanitari del 118, elicottero di Trentino emergenza e vigili del fuoco di Primiero nuovamente in azione per il soccorso di una persona, domenica pomeriggio in Val Canali.

Il paziente, un uomo di 80 anni, è stato trasferito a Trento in codice giallo, con una frattura al femore, poco prima delle 16, in seguito ad una caduta.

L’elicottero era già intervenuto in valle anche domenica alle 4.30 del mattino per prestare i primi soccorsi ad una bimba, che aveva accusato un malore.

Venerdì pomeriggio l’elisoccorso era intervenuto invece in zona malga Ces a San Martino di Castrozza, per il soccorso di un giovane snowboarder caduto in pista, senza gravi conseguenze.

