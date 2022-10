Elisoccorso in Trentino: dal 2023 una equipe medica farà base a Cavalese

Via libera in consiglio provinciale alla mozione del consigliere Luca Guglielmi che potenzia l’elisoccorso nelle valli periferiche. La soluzione permetterà di risparmiare per ogni intervento in Fiemme e Fassa 12 minuti ma anche nelle vicine valli di Primiero Vanoi e in caso di emergenza nel Bellunese

Trento – Dal 2023 la flotta di elicotteri a disposizione della provincia sarà potenziata e un mezzo insieme ad una equipe medica completa stazionerà all’ospedale di Cavalese a partire dal mese di luglio. il via libera è arrivato dal consiglio provinciale di Trento che ha votato con 18 sì e 6 astenuti una mozione del consigliere della lista Fassa Luca Guglielmi. In particolare questa modifica permetterà tempi molto più celeri nel raggiungimento delle valli periferiche da parte dell’equipe di elisoccorso.

Oggi in condizioni “normali”, l’elicottero di Trentino Emergenza impiega per la tratta Trento-Canazei 23 minuti; un’equipe medica che partisse da Cavalese via aria impiegherebbe 11 minuti per raggiungere Canazei e 13 minuti per raggiungere il rifugio Punta Penìa, sul gruppo della Marmolada eliminando 12 minuti per arrivare a Cavalese da Trento. “Questa soluzione – spiega Guglielmi nella mozione – gioverebbe non solo ai trentini residenti nelle Valli di Fiemme, Fassa, Cembra e nelle vicine valli di Primiero/Vanoi o di confine, ma anche alle centinaia di migliaia di presenze turistiche che anno dopo anno scelgono queste valli”.

