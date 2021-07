Elisoccorso in piena notte a Primiero per intervento sanitario

Posted on

Vertenza in salita per i lavoratori Valtur – spiega Fisascat Cisl – situazione difficile per i dipendenti del tour operator acquisito due anni fa dal gruppo Investindustrial NordEst – Il tour operator italiano – conferma la Cisl – ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per i 108 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a […]