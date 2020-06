Elisoccorso in azione al lago di Caldonazzo: gravissimo un ventenne

Annegamento nel tardo pomeriggio di domenica a Caldonazzo

Trento – E’ gravissimo un giovane ventenne soccorso in acqua e subito trasferito al Santa Chiara di Trento con l’elisoccorso.

Secondo i testimoni, il giovane stava nuotando nel lago, quando improvvisamente è scomparso in acqua e non è più riemerso. Alcuni, a riva, nella zona di Valcanover, se ne sono accorti e hanno allertato subito la macchina dei soccorsi, che si è mossa arrivando con il nucleo sommozzatori e l’equipe della rianimazione giunta con l’elicottero.

Le manovre di rianimazione sono durate a lungo: poi il giovane è stato portato in elicottero al Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sono gravissime.

In breve

Si è concluso verso le 20.45 di ieri sera un complesso intervento per il recupero di due escursioniste, illese, lungo il sentiero Costanzi (Dolomiti di Brenta). Le due donne si trovavano nei pressi di cima Sassara a una quota di circa 2.850 m.s.l.m. quando una di loro è scivolata sulla neve. In difficoltà nel proseguire per lo spavento, e anche a causa della nebbia fitta presente in quota, hanno lanciato l’allarme verso le 17.20. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero. A causa della nebbia, l’elicottero non ha potuto raggiungere le due persone in difficoltà. Un operatore della Stazione di Madonna di Campiglio, a disposizione in piazzola, è stato recuperato a bordo del velivolo e fatto sbarcare al di sotto del limite della nebbia sul Gran de Formenton insieme al Tecnico di Elisoccorso. Da lì i due soccorritori hanno proseguito a piedi per circa un’ora e mezza fino a raggiungere le due escursioniste. Grazie a una finestra di bel tempo, l’elicottero è poi riuscito ad alzarsi in volo e a recuperare le due escursioniste e i soccorritori. Per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Sabato mattina un uomo di Peio del 1963 è stato soccorso per le ferite riportate da una pianta che lo ha investito mentre stava tagliando la legna nei boschi nei pressi di Malga Giumella (Val di Peio), in compagnia di un’altra persona. La chiamata di emergenza è arrivata verso le 10.30. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento di una squadra della Stazione di Peio e dell’elicottero. L’uomo, sempre cosciente, è stato stabilizzato ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Nel corso della giornata si sono poi susseguiti tre interventi nell’area del Dolomiti Paganella Bike park per prestare soccorso a tre biker. Il primo incidente è avvenuto sulla pista “Blade Runner” ai danni di una donna caduta a terra dopo un salto. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico ha inviato sul posto gli operatori della Stazione di Molveno che la hanno imbarellata e trasportata fino all’ambulanza. Sono stati trasportati fino all’ambulanza dagli operatori della Stazione di Fai della Paganella anche gli altri due biker, infortunatisi sulla pista “Peter Pan” e nei pressi del Rifugio Dosson.