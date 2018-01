Elisoccorso a Imèr sabato pomeriggio per un sanitario, altri interventi locali (VIDEO)

Connect on Linked in

Nuovo intervento dell’elicottero sabato pomeriggio 6 gennaio in via Guselini a Imèr e atterraggio in via Salezzoni

Imèr (Trento) – Nuovo intervento dell’elisoccorso a Imèr nel pomeriggio di sabato 6 gennaio. L’equipe medica è intervenuta per un intervento sanitario in via Guselini, mentre l’elicottero è atterrato successivamente nei pressi del CRZ locale in via Salezzoni con il supporto dei Vigili del fuoco di Imèr.

Sanitari al lavoro in tutto il Primiero

Tra gli altri interventi del giorno – segnalati dalla centrale 118 – , si registra un codice giallo a Transacqua, per una caduta in strada verso le 9 del mattino.

Mentre poco dopo le 12.30 è stato soccorso in codice giallo anche un bambino di 4 anni, per una caduta sugli impianti da sci di San Martino di Castrozza. Sul posto sono intervenute ambulanza e autosanitaria. Il piccolo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Feltre.

Incidenti sulle piste anche nel vicino Brocon: verso le 14 di sabato è stato infatti soccorso un ragazzino di 6 anni, trasferito in codice giallo a Borgo Valsugana..

Venerdì sera l’elicottero era intervenuto a San Martino di castrozza in seguito ad una caduta piutosto grave, sulle piste da sci.

Elisoccorso a Imèr (di Stefano Taufer)

Elisoccorso a Imèr (di Manuel Orler)

Intervento a Imèr (di Luciana Bettega)