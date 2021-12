Elisoccorso: giorni di grande lavoro per il 118. Nel Bellunese, allenatore di rugby ritrovato nel bivacco

Domenica di santo Stefano, con diversi incidenti sulle piste da sci del Trentino, ma diversi sono stati gli interventi anche nelle vicine province di Belluno e Bolzano

NordEst – in Trnetino, sono stati oltre 20 gli eventi che hanno hanno richiesto l’intervento dei soccorritori, in tre casi si è dovuto alzare anche l’elicottero sanitario per soccorrere e trasportare gli infortunati. L’incidente più grave a Pampeago, dove un turista lombardo del 1988, che stava affrontando la pista Agnello, all’altezza dello chalet Caserina ha peso il controllo ed è caduto, finendo fuori pista e sbattendo la testa, così da riportare un grave trauma cranico. Sono intervenuti i soccorsi e il servizio piste della polizia di Stato, l’uomo è apparso in condizioni gravi e si è reso necessario allertare l’elicottero sanitario, che ha trasportato il 33enne all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Da chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’accaduto, non sono stati coinvolti alti sciatori.

L’elicottero è dovuto intervenire anche nel pomeriggio a Folgaria, allo snow park di Fondo Piccolo, dove due giovani snowboarder – una 24enne e un 20enne – hanno riportato traumi in due cadute distinte, ma a pochi minuti di distanza. L’elicottero ha trasportato entrambi al santa Chiara. Non troppo gravi le loro condizioni: per la donna, trauma cranico minore, per il ragazzo trauma a una spalla.

Allenatore bellunese ritrovato dopo il mancato rientro

Francesco Minto, 35 anni di Mirano, l’head coach dell’Arredissima Villorba campione d’Italia, non si era presentato ad un appuntamento nel pomeriggio di Natale dopo un’escursione a Erto. I soccorritori lo hanno raggiunto la mattina del 26 dicembre mentre scendeva con la sua auto dopo aver passato la notte in Val Montanaia. Isolato telefonicamente non aveva potuto avvisare per l’imprevisto.

In breve

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 24 dicembre, a Piovena, fra Santa Giustina e Busche. Due auto si sono scontrate e una persona ha perso la vita. La vittima è un anziano di Santa Giustina. L’allarme è scattato alle 17.15. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e l’ambulanza. I pompieri arrivati da Feltre hanno messo in sicurezza i veicoli, ed estratto il conducente della Fiat Punto.