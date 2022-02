Elisoccorso: due interventi sanitari venerdì a Primiero e San Martino di Castrozza

Posted on

Molti i temi al centro dell’attenzione. A livello provinciale Coldiretti lancia un segnale di attenzione per il rischio siccità in molte valli ma la Provincia rassicura: l’alluvione di fine ottobre ha riempito falde e bacini di accumulo. Per ora dunque nessun pericolo per l’agricoltura, secondo il Servizio provinciale che gestisce le risorse idriche Primiero […]